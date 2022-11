Reggio Calabria, l’Associazione in Cammino organizza la Castagnata (e non solo) | INFO

9 Novembre 2022 14:10

I locali dell’Associazione si trovano nel bivio Trumbacà-Bovetto (zona sud di Reggio Calabria), luogo in cui la stessa Associazione organizza eventi di vario tipo per raccogliere la comunità in una serata tranquilla e in compagnia

Sabato 12 novembre, dalle ore 18.00, appuntamento presso l'Associazione… in Cammino per la Castagnata. Sabato, nel secondo pomeriggio, appuntamento quindi con la Castagnata, ovviamente aperta a tutti.

Non è finita qui, però. In serata, a partire dalle 19.30, sarà possibile cenare con il panino con salsiccia, accompagnato da intrattenimento musicale. Appuntamento dunque a sabato. Di seguito la locandina.