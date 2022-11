Reggio Calabria, l’ex assessore Muraca a giudizio per violenza privata

17 Novembre 2022 16:09

L’ex assessore di Reggio Calabria Giovanni Muraca è stato rinviato a giudizio dopo un episodio accaduto a settembre del 2019, come si legge su Gazzetta del Sud di oggi, giovedì 17 novembre. Un cittadino, Antonio Maviglia, si era rivolto a Muraca per chiedere informazioni relativamente all’assenza di servizi sanitari a Pentimele, zona nord della città.

Come si legge su Gazzetta del Sud, secondo ciò che si legge sulla denuncia, “Muraca avrebbe avuto una reazione sopra le righe costringendo Maviglia a tollerare che lui gli ispezionasse il portafogli rovistando tra documenti ed effetti personali e facendo valere il fatto che lui fosse un appartenente alla Polizia di Stato. Il cittadino ha sporto denuncia e il pm ha ritenuto che ci fossero i presupposti per rinviare ogni decisione davanti al Tribunale monocratico, dove Muraca dovrà comparire il prossimo 3 marzo“.

L’avv. Sergio Laganà, che difende Muraca, si dice “sconcertato in relazione ai fatti denunciati da Antonio Maviglia. Si rimane sconcertati che malgrado dalla visione delle riprese acquisite agli atti non risulti in alcun modo una condotta violenta, nemmeno inopportuna del Muraca, sia stata formulata la citazione diretta a giudizio sulla base della denuncia. Al contrario si osserva dalle videoriprese un atteggiamento offensivo e violento da parte del denunciante. Dalle medesime riprese, inoltre, si coglie l’interento di una pattuglia della Polizia a seguito della chiamata del Muraca. Manteniamo la speranza di poter chiarire prima possibile l’insussistenza dei fatti“.