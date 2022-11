Reggio Calabria, arrestato narcotrafficante di origine campana di rilievo criminale assoluto

16 Novembre 2022 11:45

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione G.I.P./G.U.P. – nei confronti di un narcotrafficante di origine campana di rilievo criminale assoluto.

In particolare, il medesimo si era sottratto, in data 6 ottobre u.s., all’esecuzione della citata misura cautelare emessa, a seguito delle complesse indagini condotte dal Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria – nel cui ambito sono state sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina – nei confronti di 36 soggetti coinvolti – allo stato del procedimento e fatte salve le successive valutazioni in merito all’effettivo e definitivo accertamento della responsabilità -in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta.

La misura in rassegna è stata eseguita in Roma, in concomitanza di distinti provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica – DDA di Napoli.