Reggio Calabria, Allegria Festival: 4 appuntamenti con i comici di Zelig e Made in Sud

26 Novembre 2022 17:19

L’Allegria Festival, manifestazione ideata dall’Associazione culturale “Calabria dietro le quinte”, nell’ambito del Reggio Fest 2022-Cultura diffusa – Accordo di programma MIC entra nel vivo della sua programmazione con numerosi spettacoli di teatro, musica e comicità previsti per il mese di dicembre. Volti noti della comicità televisiva allieteranno il periodo natalizio in riva allo Stretto.

Gli appuntamenti di cabaret partiranno il 3 dicembre alle 21 presso la Sala Allegra Tribù nel quartiere Gebbione, con lo spettacolo di stand up comedy “Americano clandestino” dell’attore americano Mike Rollins (Zelig, Italia’s Got Talent). Americano Clandestino è un one-man-show di un’ora mezzo, incentrato su un rapporto di amore di Mike con l’Italia, sulle difficoltà nell’adattarsi a una nuova cultura e su come la sua carriera di giocoliere itinerante lo porti spesso a contatto con la legge italiana. Rollins studia arti circensi presso la Flic Scuola di Circo di Torino e teatro fisico “Lecoquiano” con Philip Radice, portando avanti costantemente la passione di far ridere con la sua natura clownesca. Grazie alla conoscenza di tre lingue (inglese, francese e italiano), Mike ha divertito platee dalla Polonia a Israele, da Terranova alla Tasmania.

Venerdì 9 dicembre, ore 21, al teatro San Bruno del quartiere San Brunello si terrà lo spettacolo comico “Grasso è Bello… ma fare una vita da Grassi è Pesante” con l’attore comico napoletano Nello Iorio, noto volto televisivo e presenza importante per la trasmissione Made in sud di Raidue. Ritenuto uno dei migliori cabarettisti dell’ultima generazione napoletana, Nello Iorio ha fatto della sua fisicità robusta un punto di forza sul quale gioca nel suo spettacolo; gioca sulla sua fisicità robusta e sulle manie e le abitudini dei grassi. Fornito di un ingombrante e meraviglioso corpo da clown, e di un repertorio di battute e storie buffe infallibilmente comiche – che interpreta con un’energia teatrale potentissima, possiede la capacità di riempire ogni spazio in cui si esibisce con una presenza plastica e un’energia comunicativa enormi con le quali trascina inevitabilmente tutti gli spettatori sull’orlo del collasso da riso. Autore, attore è con tantissima televisione sin dai tempi di TeleGaribaldi nel 1999. Il nonno moderno è il suo personaggio più conosciuto in TV grazie alle partecipazioni ai programmi Tribbù e Buona Domenica. Dal 2009 e nel cast di Made in Sud , prima su Comedy Central e dal 2012 su Rai 2.

Domenica 18 dicembre, alle 21,30 al Teatro Zanotti – Bianco si terrà lo spettacolo comico “L’Ornano furioso” con il travolgente comico di Zelig Antonio Ornano. L’Ornano Furioso è il nuovo spettacolo di Ornano, un monologo di stand comedy che rappresenta un’ulteriore tappa, forse l’ultima, di un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane. La verità è che siamo venuti al mondo clamorosamente imperfetti ed il rischio, soprattutto nel tempo in cui viviamo, è fingere tutta la vita di essere quello non siamo. Forse è un peccato, perché alle volte, i vincitori non sanno proprio cosa si perdono. L’artista ligure, ha frequentato ha esordito in tv con la trasmissione Central Station. Nel 2009 è stato a “Scorie”. Fra le tappe dal suo curriculum, le partecipazioni al programma “Zelig off”, “Zelig”, oltre a collaborazioni con la Gialappa’s Band nelle trasmissioni Mai dire Nius e Mai dire nazionale. Da Colorado a Quelli che calcio, da Mai dire talk a Zelig Comedy Lab, Ornano ha collezionato ruoli e collaborazioni prestigiosi in tv come a teatro.

Gli spettacoli si concluderanno il 29 dicembre, al teatro San Bruno del quartiere San Brunello con lo spettacolo “La sera dei Racconti” diretto e interpretato dall’attore di fama nazionale Piermaria Cecchini. La rappresentazione è un brillante monologo che narra di vicende legate alla vita quotidiana e arricchite di aneddoti sull’allegria e il buonumore. Cecchini attore poliedrico e multiforme, deve la sua popolarità alle numerose apparizioni in fiction televisive di successo: ben 26 al suo attivo, tra cui ricordiamo Ris, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il maresciallo Rocca, Un Posto al sole, ma la sua formazione artistica trova origine nel Teatro, dove debutta giovanissimo sotto la direzione artistica di Luigi Squarzina. Diverse le sue partecipazioni anche nel mondo del Cinema con più di 20 film al suo attivo tra cui ricordiamo Abbronzatissimi, Abbronzatissimi 2, I mitici, Il Cartaio, Boom, Facciamo festa, Colpi di fulmine, Tolo Tolo, Si vive una volta sola, Burraco Fatale etc etc.

Sempre nell’ambito del teatro comico e del cabaret si terrà il 2 e 3 dicembre, presso la Sala Allegra Tribù un workshop di stand up comedy con il giovane attore comico Daniele Gattano. Volto noto del programma televisivo “Stand Up Comedy” in onda su Sky/Comedy-Central, e dei programmi tv Colorado, Forum e con la sua recente apparizione sulla trasmissione Le Iene.