Reggio Calabria: speciale annullo marcofilo per il 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace

5 Novembre 2022 09:39

Reggio Calabria: l’annullo marcofilo si terrà il prossimo 18 novembre presso il Teatro Francesco Cilea

In occasione della 34^ edizione del Premio Anassilaos che si terrà il prossimo 18 novembre presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria uno speciale annullo marcofilo celebrerà l’evento e insieme il 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Si tratta finora del primo annullo speciale celebrativo della scoperta dei due capolavori dell’arte greca, forse riconducibili al grande bronzista Pitagora di Reggio, allievo di Clearco di Reggio, famoso nell’antichità per la sua statua di Hera, moglie di Zeus, realizzata a Olimpia o a Crotone e per altre statue in bronzo ricordate dalle fonti: il Filottete a Siracusa, l’Europa su toro a Taranto, l’Apollo che uccide il serpente a Crotone, un citaredo a Tebe in Beozia e, infine, i Fratricidi ad Argo, che il prof. Daniele Castrizio identifica nei Bronzi di Riace, e giunge quasi a conclusione delle celebrazioni che hanno caratterizzato il 2022. Uno stand di Poste Italiane sarà presente all’interno del Teatro Cilea. Sarà così possibile apporre l’annullo su una serie di cartoline realizzate dal Circolo Filatelico dell’Associazione Anassilaos, che ha promosso il bollo, e ispirate ai Bronzi e a personaggi ed eventi della storia reggina antica e moderna che saranno donate al pubblico che prenderà parte alla manifestazione.