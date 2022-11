Reggio Calabria, celebrati i “primi” 100 anni di nonna Paola Maria Arcudi

20 Novembre 2022 15:49

Il 19 novembre 2022 è stato festeggiato il compleanno della centenaria Paola Maria Arcudi. Una donna che, per la maggior parte della sua vita, è stata un’assidua frequentatrice della chiesa dell’Itria. Per questo il parroco don Giacomo D’Anna e tante amiche e amici della parrocchia hanno voluto omaggiarla di una targa e di un momento di preghiera.

Gli eventi emozionanti sono proseguiti, poi, con gli auguri dell’assessore al welfare della città metropolitana di Reggio Calabria, Demetrio Delfino, che ha celebrato nonna Paola con un riconoscimento che portava gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità reggina. Circondata dall’affetto di figli, nipoti, fratelli e amici, ha spento le sue “prime” 100 candeline. Non si è mai troppo vecchi per raggiungere un altro traguardo o per sognare un nuovo sogno. Auguri nonna Paola!