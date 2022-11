Condanna Falcomatà, Reggio Attiva: “stiamo assistendo ad una farsa”. L’appello a Irto, Calenda e Renzi

12 Novembre 2022 15:25

Condanna Falcomatà, appello di Reggio Attiva a Irto, Calenda e Renzi: “almeno Voi, fatelo, mandate a casa questa amministrazione”

“E condanna fu anche in appello. Come da previsione, al sindaco è stata riconfermata la condanna e come ancora più prevedibile, il sig. Sindaco, pare non abbia nessuna intenzione di dimettersi per dare la possibilità ai reggini di tornare al voto anzi, nella sua prima dichiarazione ha chiesto ai suoi “sudditi” di resistere ancora un po’”, è quanto afferma Reggio Attiva. “Assistiamo increduli – prosegue la nota- a questa farsa che, sempre di più, si sta trasformando in un dramma che, a causa di questi signori della sinistra con a capo Falcomatà, ricade tutto sulle spalle dei Reggini. Noi francamente conoscendo la loro oramai proverbiale arroganza, non ci abbiamo mai creduto alle dimissioni, anche perché si sarebbero dovuti dimettere già un anno fa, subito dopo la sentenza di primo grado. Il nostro pensiero e speranza era tutto riposto nel voler credere in un guizzo di orgoglio da parte dei consiglieri che sostengono la sua maggioranza, anche questa però si è dimostrata una triste illusione in quanto, al contrario, hanno da subito sbandierato ai quattro venti e quasi con orgoglio, la totale fiducia nei confronti del loro signore. Dimostrazione limpida di quando si dice che la poltrona piace a tutti e non si molla mai, che tristezza … Non ci rimane che rivolgerci ai partiti nazionali che sostengono questa maggioranza in consiglio comunale, perché oltre l’aspetto giudiziario c’è anche l’aspetto politico che è altrettanto contorto ed imbarazzante. In primo luogo, ci rivolgiamo al senatore, nonché coordinatore regionale del PD, Nicola Irto di cui vorremmo conoscere il pensiero”, rimarca la nota.

“Oltre all’imbarazzo per le condanne, vorremmo capire se secondo lui è giusto che un comune amministrato dal PD si ritrovi ad essere governato da due F.F. appartenenti ai due partiti, Azione ed Italia Viva, che sono stati e sono tra i peggiori oppositori del suo. La stessa domanda la rivolgiamo agli on. Renzi e Calenda che magari, sono disposti a far finta di nulla pur di far finta di governare una città metropolitana… cosa assurda e piuttosto squallida. REggioATTIVA chiede anche a lor signori di intervenire al più presto per porre fine a questa barzelletta. Ed infine facciamo appello ai Reggini ai quali chiediamo di far sentire la propria voce. Facciamola sentire tutti insieme per denunciare, ancora una volta, lo stato di totale abbandono in cui questi signori in otto anni di non governo, hanno ridotto la nostra bella Reggio, una città metropolitana in cui non esistono neanche i servizi primari. In relazione alla programmazione i nostri amministratori hanno condotto il comune sull’orlo del dissesto, nonostante le centinaia di milioni di euro inviate dai vari governi. È una amministrazione che ha già perso copiosi fondi per incapacità e, tutto questo, alle porte della sfida di vitale importanza che è il PNNR. Reggio ha bisogno di gente capace, amministratori in grado di programmare per il futuro e non di gente in grado solo di coprire qualche buca o di tagliare qualche nastro. Reggio non può fallire le prossime sfide, è in gioco il nostro futuro e quello dei nostri figli, quello di quei pochi che ancora non sono andati via. Pertanto, Onorevoli Irto, Calenda e Renzi almeno Voi, fatelo, mandate a casa questa amministrazione e date la possibilità, almeno quella, ai Reggini di poter vivere in una città normale”, conclude la nota.