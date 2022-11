Reggio, ADICONSUM Calabria: “sostegno a 100 famiglie, da domani al via il pagamento delle prime bollette”

20 Novembre 2022 13:34

Arriva nel Sud Italia il primo progetto “Energia in periferia” che sosterrà, con il pagamento delle bollette, la distribuzione di kit di lampadine Led a basso consumo e un’attività di formazione sulla consapevolezza energetica, 100 famiglie di Reggio Calabria in condizione di vulnerabilità economica e sociale.

L’iniziativa, illustrata nei giorni scorsi a Reggio Calabria, nel Salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio, già avviata per il quartiere romano di Torpignattara e per Quarto Oggiaro a Milano, si sviluppa su due fronti: uno emergenziale, che ha l’obiettivo di aiutare le famiglie nell’immediato, e uno strutturale a scopo educativo e sul lungo periodo.

In Calabria i nuclei familiari coinvolti, selezionati in questi giorni da tre associazioni di volontariato operanti nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, potranno iniziare a ricevere il pagamento delle prime bollette a partire da lunedì 21 novembre 2022.

“Adiconsum Calabria è pienamente coinvolta nel progetto“, afferma il presidente Michele Gigliotti. “La nostra associazione si occuperà di somministrare un questionario sull’utilizzo responsabile delle risorse energetiche e al contempo una breve formazione/informazione sulle buone pratiche da svolgere per ridurre i costi in bolletta. Attraverso i propri volontari, Adiconsum procederà poi al pagamento delle prime bollette di luce e gas per un aiuto concreto a soggetti in povertà energetica e potenzialmente esposti a diventarlo“.