23 Novembre 2022 15:24

E’ reggino il nuovo presidente della Società Italiana di Psichiatria della Calabria. Il direttore del Dipartimento di salute mentale e dipendenze Michele Zoccali è stato infatti eletto a guidare per i prossimi anni la SIP. Una scelta chiara arrivata dall’assemblea che si è tenuta nella cornice dell’hotel “T” di Lamezia Terme. Appuntamento in cui i componenti dell’assemblea regionale della Società Italiana di Psichiatria hanno espresso all’unanimità fiducia nel professionista reggino impegnato da anni in prima linea nel settore. Michele Zoccali subentra al Prof. Pasquale De Fazio, direttore della cattedra di Clinica Psichiatrica dell’Università di Catanzaro.

Oltre ad eleggere il nuovo presidente l’assemblea ha rinnovato il consiglio direttivo che risulta così costituito: Domenico Buccomino; Gregorio Cerminara; Paola Ciambrone; Rosina Manfredi; Emilia Manzo; Agata Mazzitelli; Giacomo Romeo; Stefania Ruberto; Cristina Segura Garcia; Paola Sesti; Miriam Sirianni; Letizia Tiano; Roberto Zappone.