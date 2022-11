Fitto annuncia le dimissioni da Strasburgo, il reggino Nesci diventa europarlamentare di Fratelli d’Italia

2 Novembre 2022 19:00

Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia, in visita in Calabria, ha ufficializzato le sue dimissioni da europarlamentare, con il subentro del reggino Denis Nesci

Il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia, in visita in Calabria, ha ufficializzato le sue dimissioni da europarlamentare, con il subentro del reggino Denis Nesci: “Denis sarà un componente di questa commissione e potrà proseguire nel lavoro che abbiamo intrapreso”. Soddisfazione da parte di Gioventù Nazionale Reggio Calabria: “ci teniamo a porgere i più sinceri auguri a Denis Nesci, da oggi ufficialmente membro del Parlamento Europeo. Una notizia come questa certamente valorizza la nostra amata Reggio che, gradualmente, ricomincia ad annoverare anche tra le fila di Fratelli d’Italia degli eletti negli scranni più alti delle istituzioni”.

“Siamo certi che il neo Euro Deputato Nesci svolgerà al meglio il suo nuovo incarico, confidando anche che continui a rappresentare il nostro territorio con riguardo e facendo da tramite con tutte le altre Istituzioni. Noi continueremo a formulare proposte e a stimolare idee, con lo spirito propositivo che ci ha sempre contraddistinto. Auguri di buon lavoro da tutto il Movimento”, conclude il movimento giovanile.