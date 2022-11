Reggina, ecco svelata la terza maglia sul nuovo canale Tik Tok

4 Novembre 2022 21:26

Attesa finita: la Reggina ha presentato la sua terza maglia stagionale. Preannunciata qualche ora fa con una Instagram Story brevissima, il club ha dato appuntamento a questa sera per lanciare il nuovo kit insieme a un’altra novità, il canale Tik Tok, social network in voga tra i giovani e di cui da oggi fa parte anche la società dello Stretto. Nel video si può vedere un colore innovativo, ovviamente non comune a quelle tradizionali – come di consueto per le terze maglie – e non comune neanche alle terze maglie che storicamente hanno contraddistinto le divise amaranto.

Il colore è un blu notte, “spezzato” da alcune righe bianche verticali, rappresentato da Rivas, Fabbian e Pierozzi. I tre giovani hanno indossato la nuova divisa che ben presto potrà sicuramente essere esibita. La nuova maglia è disponibile presso lo Store ufficiale del Corso Garibaldi.