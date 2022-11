Reggina, il sogno di Canotto si è avverato: “è da quando sono arrivato che desideravo una notte così”

8 Novembre 2022 14:57

Gigi Canotto ammette: sognava da una vita una notte così e ieri sera, in Reggina-Genoa, si è avverata

Lo aveva detto, e non una volta sola. Teneva sempre a ribadirlo, Gigi Canotto. Questa estate, al suo arrivo, tutti, lui in primis, a ricordare quel passato in amaranto. Era alle giovanili, usciva con Cozza (che lo chiamava “terra russa”), e da raccattapalle vedeva il Granillo pieno, sognando un giorno di poterci giocare, in quello stadio ribollente di passione, magari segnando un gol bellissimo sotto la Sud. Quel sogno, però, da ieri è diventato realtà. Luigi Canotto lo ha fatto brutto, ieri sera, in Reggina-Genoa: stop, si riavventa sulla palla, se la porta sul destro e… boom. 1-0.

“Che VITTORIA , che PUBBLICO, che GRUPPO . È da quanto sono arrivato che desideravo una notte così“, ammette l’ala destra amaranto su Instagram. Il suo sogno si è avverato, quello di un calabrese che ritrova la Reggina dopo oltre 10 anni e che segna un gol in una partita bellissima, importantissima, e sotto la Sud.