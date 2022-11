Reggina, la Nazionale italiana al Granillo? L’incontro ci sarà, ma è rinviato

23 Novembre 2022 12:49

Periodo di grande attesa e curiosità, in casa Reggina. Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, domenica si torna a giocare: al Granillo arriva il Benevento, prima di una serie di gare che animeranno il tour de force di dicembre, inframezzato anche dalla suggestiva amichevole contro l’Inter tra i fratelli Inzaghi. Non solo questo, però. Ieri il Presidente amaranto Cardona ha annunciato diverse novità. Una riguarda un ulteriore aggiornamento sul nuovo stadio Granillo e un’altra fa riferimento alla visita di un funzionario della Nazionale italiana. L’idea, infatti, sarebbe quella di far tornare gli azzurri a Reggio Calabria, a distanza di 18 anni.

L’incontro sarebbe dovuto avvenire oggi, con il funzionario ricevuto dal DG amaranto Gabriele Martino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, l’appuntamento tra le parti è stato rinviato. Dalle informazioni in nostro possesso, si svolgerà nel mese di dicembre. Ciò che è certo, al di là del rinvio, è che l’incontro ci sarà, perché è forte nella Federazione la volontà di far tornare la Nazionale italiana in uno stadio che è tornato a ribollire di passione.