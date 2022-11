Reggina: è morto Carlo Facchin, ex calciatore e allenatore amaranto

28 Novembre 2022 22:08

“La Reggina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Facchin, il quale negli anni ’70 ha legato la propria storia ai colori amaranto sia come calciatore che come allenatore. Da parte del club, le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia”. Con questa nota, la Reggina esprime cordoglio per la morte di Carlo Facchin, scomparso oggi. Facchin, veneto di nascita, è scomparso a Roma, ma ha legato la sua carriera – in ben due parentesi opposte – anche ai colori amaranto.

E’ stato calciatore nella stagione ’70-’71, in Serie B, con 28 presenze e 4 reti, nonché allenatore nella stagione ’76-’77. Era un attaccante e ha giocato anche in Serie A con – tra le altre – Catania, Torino, Vicenza. E’ stato anche allenatore della Nazionale Italiana di calcio a 5 negli anni ’90.