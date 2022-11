Reggina, Inzaghi a cena con Taibi e lo staff: “stiamo bene insieme, tutti al Granillo”

24 Novembre 2022 21:51

Cena di gruppo. Inzaghi, lo staff, il DS Taibi. Un selfie di gruppo, pubblicato dall’allenatore della Reggina, con la frase “stiamo bene insieme”, per richiamare al titolo del documentario di cui si è reso protagonista l’ex bomber con i compagni al Milan (“Stavamo bene insieme”). Poi, il solito invito: “tutti al Granillo”.

Serata in compagnia, dunque. E chissà che, oltre alla partita di domenica contro il Benevento, non si sia parlato anche di calciomercato. Il Presidente Cardona ha ammesso che – come è normale che sia – i contatti con l’area tecnica siano cominciati, seppur in gran segreto, mentre Inzaghi ha più volte ammesso che fino a gennaio vorrà far ruotare tutti per conoscerli meglio e capire se e dove eventualmente intervenire.