Reggina, Inzaghi: “a Reggio splende il sole, ammirazione per il mio club, i miei ragazzi e i tifosi”

28 Novembre 2022 21:18

Non ha parlato, ieri, nel post partita. Avrebbe potuto dire qualcosa di pericoloso, a caldo, rischiando una squalifica. Oggi, però, a freddo, è tutta un’altra storia. E Pippo Inzaghi dispensa ancora parole bellissime verso la Reggina e la città di Reggio Calabria: “A Reggio Calabria oggi splende il sole – ha scritto su Instagram – Il vento ha spazzato via l’amarezza di ieri per una vittoria sfumata. Niente e nessuno riuscirà a togliermi ammirazione, orgoglio e fiducia verso il mio Club, i miei ragazzi, i tantissimi nostri splendidi tifosi e tutto il mondo del calcio. Forza Reggina, andiamo avanti!!”.

Tra i commenti al post, anche quello di Michele Criscitiello. Il giornalista, che oggi ha scritto un editoriale gridando allo scandalo per l’errore arbitrale del Granillo, ha risposto al post del mister: “Peccato per la rapina! Classe arbitrale peggiore degli ultimi 30 anni”, le sue parole.