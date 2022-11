3 Novembre 2022 20:26

Il Tribunale Federale Nazionale ha inibito l’ex Presidente della Reggina Luca Gallo per i mancati pagamenti nei confronti di Giuseppe Mangiarano e Matteo Patti

Arriva un altro provvedimento nei confronti di Luca Gallo, ormai ex Presidente della Reggina. Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, lo ha inibito per i mancati pagamenti nei confronti di Giuseppe Mangiarano, uno dei diversi ex Direttori Generali, e Matteo Patti, collaboratore del Ds Taibi. Sono 6 i mesi di inibizione inflitti per ognuno dei due provvedimenti.