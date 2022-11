Reggina-Genoa, omaggio speciale del club amaranto a Zangrillo: guarì Cardona dal Covid

4 Novembre 2022 18:37

La Reggina renderà omaggio al Professor Alberto Zangrillo poco prima del fischio d’inizio di Reggina-Genoa

Da un Presidente all’altro. E non poteva mancare un omaggio speciale. Lo riserverà la Reggina, lunedì sera, al Presidente del Genoa Alberto Zangrillo. Il Professore “ha fornito un contributo medico-scientifico importantissimo nella lotta al Covid 19, in prima linea per combattere un nemico tanto invisibile quanto letale e per salvare tantissime vite in un momento drammatico per la nostra nazione”.

E’ per questo che il club amaranto gli renderà omaggio poco prima del fischio d’inizio del big match di Serie B. Tra l’altro, la storia di Zangrillo, Presidente del Genoa, si intreccia con quella dell’altro Presidente, Marcello Cardona. Quest’ultimo, a inizio 2020, fu infatti tra i primi ad essere contagiato dal virus, ma guarì dopo qualche settimana grazie all’intervento proprio di Zangrillo e dell’ospedale di Lodi e del San Raffaele di Milano.