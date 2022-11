Reggina-Genoa, le formazioni ufficiali: un solo cambio per Inzaghi rispetto a Cagliari

7 Novembre 2022 19:30

Reggina-Genoa, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento e a, fine gara, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Notte di stelle. Al Granillo una serata da Serie A, come l’ha definita mister Inzaghi. E l’ultima sfida tra le due squadre, che risale a 13 anni fa, si è giocata infatti in Serie A. Non per niente la Lega ha deciso di metterla in calendario lunedì sera. Un “monday night” attesissimo in riva allo Stretto, per provare a fermare la corsa di un Genoa che in trasferta è quasi perfetto. La Reggina, dopo le due sconfitte di fila, ha pareggiato a Cagliari, altra superfavorita, almeno alla vigilia. Ora Coda e compagni, provenienti dalla vittoria in rimonta a Terni e dal pari-beffa casalingo contro il Brescia. Al Granillo l’atmosfera è quella delle grandi occasioni e come sempre StrettoWeb seguirà il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento e a, fine gara, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Genoa, prepartita

Ore 20.14 – Altra premiazione al Granillo, questa volta davanti all’ovazione dello stadio: l’indimenticato ex allenatore Franco Colomba è tornato in riva allo Stretto per assistere al match. Premiato dal Presidente Marcello Cardona, è poi passato sotto la Sud per ricevere il coro degli Ultras. Brividi!

Ore 20.12 – Il Granillo si scalda a un quarto d’ora circa dal match. La Sud è già quasi tutta piena e comincia a cantare.

Ore 20.06 – Ecco l’omaggio della Reggina al Professore Zangrillo. Il Presidente amaranto Cardona ha premiato il collega del Genoa per l’impegno messo in campo in questi anni nella lotta contro il Covid.

Ore 19.50 – Le squadre hanno fatto il proprio ingresso in campo per il riscaldamento. Amaranto accompagnati dal solito boato di un Granillo che comincia a riempirsi e dal consueto e piacevole clima da disco.

Ore 19.43 – Di nuovo spettacolo di danza al Granillo. Dopo la performance prima del derby Reggina-Cosenza, le ragazze di Spazio 41 tornano ad esibirsi nell’impianto di Via Galileo Galilei prima del match, animando una serata che a prescindere sarà teatro di un evento bello e, per i colori amaranto, si spera anche vincente.

Reggina-Genoa, le formazioni ufficiali

Inzaghi, che aveva annunciato qualche novità, ne cambia solo uno rispetto a Cagliari: Giraudo, che torna titolare dopo diversi mesi (l’ultima volta a Terni) in luogo di Di Chiara. Confermati poi Ravaglia e Camporese, così come il solito centrocampo, Canotto a destra e Menez falso nove in mezzo. 4-2-3-1 senza sorprese per Blessin.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Cionek, Di Chiara, Loiacono, Liotti, Crisetig, Obi, Cicerelli, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Genoa (4-2-3-1): Semper; Sabelli, Bani, Dragusin, Czyborra; Frendrup, Strootman; Jagiello, Aramu, Gudmundsson; Coda. In panchina: Martinez, Agostino, Vogliacco, Yeboah, Hefti, Yalcin, Puscas, Calvani, Portanova, Tourè, Galdames. Allenatore: Alexander Blessin.

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli. Assistenti: Damiano Di Iorio di VCO e Paolo Laudato di Taranto. IV ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. VAR: Daniele Minelli di Varese. A-VAR: Juan Luca Sacchi di Macerata.