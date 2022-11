Reggina-Genoa, sale ancora il dato dei biglietti venduti. E arriva l’annuncio della Curva Sud

5 Novembre 2022 15:43

Continua a salire il dato dei biglietti venduti al Granillo per il big match di Serie B di lunedì sera tra gli amaranto di Inzaghi e il Genoa

Quasi 6.000 tagliandi, che si vanno ad aggiungere agli oltre 4 mila abbonati, per un totale di 10 mila, per poi andare a raggiungere quantomeno il numero di Reggina-Palermo (13 mila). Continua a salire il dato dei biglietti venduti al Granillo per il big match di Serie B di lunedì sera tra gli amaranto di Inzaghi e il Genoa. In riva allo Stretto arriva la compagine considerata super favorita da tutti questa estate e che al momento guarda quasi tutti dall’alto, dal suo secondo posto (dietro solo al Frosinone).

A prescindere da come andrà a finire, al Granillo sarà una grande notte, con la presenza anche dell’indimenticato ex allenatore amaranto Franco Colomba, che torna a distanza di 20 anni da quel Reggina-Genoa festa promozione. E, intanto, anche gli Ultras si espongono pubblicamente con un annuncio social. “In occasione del posticipo del lunedì contro il Genoa accoglieremo l’ingresso in campo della squadra a modo nostro. Invitiamo tutti a seguire le indicazioni del lanciacori e dei ragazzi del gruppo. Avanti Reggio!”, scrivono i Diffidati Liberi Reggio Calabria.