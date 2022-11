Reggina-Genoa, Colomba torna al Granillo a 20 anni di distanza da quella festa: “la città era impazzita”

3 Novembre 2022 17:01

Il tecnico toscano in riva allo Stretto ci ritorna e lo fa in un’occasione speciale: lunedì sera, alle 20.30, per il big match di Serie B contro i rossoblu, a 20 anni di distanza da un Reggina-Genoa diventato storia

“Quando verrò al Granillo? Ci sarà modo. Sono stato a Reggio 15 giorni fa, ho incontrato tanti vecchi amici, ma la Reggina giocava a Pisa”. Firmato: Franco Colomba. In un’intervista a StrettoWeb di un mese fa, 5 ottobre, l’ex allenatore amaranto apriva le porte a un possibile ritorno al Granillo. Detto, fatto. Non ci ha messo molto. Il tecnico toscano, infatti, in riva allo Stretto ci ritorna e lo fa in un’occasione speciale: lunedì sera, alle 20.30, per il big match di Serie B contro il Genoa. Un giorno speciale perché, a distanza di 20 anni, richiama alla mente un Reggina-Genoa dal sapore dolcissimo. Era il 2 giugno 2002, una Festa della Repubblica mai così dolce per i colori amaranto, che una settimana prima avevano riconquistato la Serie A matematica a Terni, trasformando quel pomeriggio in una festa bellissima.

Festa che anche Franco Colomba ricorda in un breve video, pubblicato dalla Reggina sui propri canali social, in cui lo stesso allenatore invita tutti allo stadio per “rivedersi”. “Come dimenticare la gara col Genoa, quella del 2002, quando la Reggina festeggiò il ritorno in A. La città era come impazzita di gioia. Son passati 20 anni ma i colori amaranto li ho sempre custoditi dentro il mio cuore. Un abbraccio a tutti i tifosi della Reggina, a tutti i cittadini di Reggio Calabria. E ci vediamo lunedì“. Così, nel video-messaggio, Colomba, che dopo Poli, Pasino e Amoruso è un altro grande ex che verrà sicuramente omaggiato a dovere lunedì sera. E, fattore da non sottovalutare, quando la Reggina ha ospitato i grandi ex ha sempre vinto.