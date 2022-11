Genoa, Blessin: “Reggina ha grande attacco, ma siano loro ad adattarsi a noi e non il contrario”

6 Novembre 2022 18:32

“Sappiamo che andiamo ad affrontare una buona squadra domani sera, che qualitativamente ha un attacco molto buono e ha subito solo 9 gol, è la terza miglior difesa. La loro struttura è chiara, ma voglio che sia più l’avversario ad adattarsi a noi e non noi a loro, anche se hanno questa qualità offensiva con Menez, Fabbian, Hernani, Majer mediano, dietro vediamo chi gioca. L’aspetto tattico sarà interessante domani e conosciamo i loro punti di forza”. Così, alla vigilia di Reggina-Genoa, l’allenatore dei rossoblu Blessin.

Dal canto suo, anche Inzaghi ha detto che non snaturerà l'atteggiamento nonostante un avversario importante e solido difensivamente.