Reggina-Genoa, Blessin: “la squadra non mi è piaciuta, oggi poco lucidi e molto lenti”

7 Novembre 2022 23:05

Le parole del tecnico dei liguri Blessin, direttamente dalla sala stampa del Granillo, al termine di Reggina-Genoa

“Subendo gol dopo un quarto d’ora, con l’avversario che si chiude, si fa fatica. Oggi siamo stati poco lucidi e la squadra non mi è piaciuta, ma questa è la Serie B. Mi aspettavo questa Reggina, ma siamo stati troppo lenti. La qualità dei cross non è andata bene, così come gli inserimenti in area. E’ lo stesso atteggiamento avuto già a Palermo, devo vedere cosa non è andato. Non c’è stata grinta, mentalità, non ci sono stati i contrasti, che abbiamo perso. Anche sui rigori bisogna difendere meglio”. Così il tecnico ligure Blessin in sala stampa al termine di Reggina-Genoa.