Reggina-Genoa, il Giudice Sportivo rifila un’altra ammenda alla società amaranto

8 Novembre 2022 18:14

Multe anche per Benevento, Cagliari e Sudtirol mentre sono quattro i calciatori fermati

Ammenda per ogni gara interna, più o meno. E’ successo ancora, alla Reggina. Dopo il match contro il Genoa di ieri sera, il Giudice Sportivo ha sanzionato la società amaranto con una multa di 4 mila euro “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica e tre fumogeni”. Multe anche per Benevento, Cagliari e Sudtirol mentre sono quattro i calciatori fermati: due giornate a Lezzerini del Brescia, una a Pastina del Benevento, a Cassandro del Cittadella e all’ex Reggina Folorunsho. Stop per una gara anche al mister del Sudtirol Bisoli.