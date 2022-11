Reggina, ottima notizia: Andrey Galabinov torna ad allenarsi al Sant’Agata

4 Novembre 2022 16:27

La società lo ha atteso e adesso lo ha riaccolto al Sant’Agata, dove da oggi è tornato ad allenarsi. Ci vorrà ancora qualche settimana perché l’attaccante possa riabilitarsi del tutto e tornare a far parte del gruppo a pieno regime

“La Reggina rende noto che, in data odierna, il calciatore Andrey Galabinov è tornato ad allenarsi al centro sportivo Sant’Agata. L’attaccante, sottoposto lo scorso luglio ad intervento chirurgico di tenorrafia del tendine d’Achille destro, ha iniziato un programma di recupero personalizzato. Ad Andrey un caloroso bentornato da parte del club”. Con questa breve nota, la Reggina annuncia il ritorno di Galabinov. L’attaccante, arrivato l’anno scorso in riva allo Stretto (9 gol per lui), questa estate si è fermato a causa di un gravissimo infortunio proprio pochi giorni dopo l’arrivo di Inzaghi.

La società lo ha atteso e adesso lo ha riaccolto al Sant’Agata, dove da oggi è tornato ad allenarsi. Ci vorrà ancora qualche settimana perché l’attaccante possa riabilitarsi del tutto e tornare a far parte del gruppo a pieno regime. A quel punto la società farà anche le sue valutazioni, considerando che il bulgaro non è di certo l’ultimo arrivato, seppur nel suo ruolo la concorrenza sia tanta (soprattutto con il 4-3-3). Di certo, non è ciò che conta al momento: l’importante è che il giocatore possa tornare ad essere recuperabile pienamente dopo mesi difficili.