Reggina, Fabbian segna ancora in azzurro: altro centro con l’Italia Under 20

17 Novembre 2022 22:12

E sono 6, quest’anno. 4 con la Reggina e 2 con l’Italia. Ormai non è più una sorpresa, Giovanni Fabbian. Il talentino scuola Inter in prestito alla Reggina, che sia amaranto o che sia azzurro, il timbro ce lo mette sempre. Ah, è un centrocampista, giusto per ricordarlo. Fabbian ha segnato di nuovo con la maglia dell’Italia Under 20, selezione di cui fa parte ormai in pianta stabile. Aveva segnato qualche settimana (nell’amichevole contro la Svizzera), si è ripetuto oggi, nel Torneo 8 Nazioni. Ha fatto centro per lo 0-1 in Romania, poi è arrivato lo 0-2 di Ambrosino e il definitivo 1-2 di Stoica su rigore.

Anche in azzurro Fabbian ha giocato nel ruolo di mezz’ala, a destra, nel 4-3-1-2 di mister Nunziata. L’Italia è adesso seconda a quota 6 ed è attesa dal match in casa contro la Repubblica Ceca di lunedì 21 novembre. Dopo la sfida il giovane centrocampista tornerà a Reggio per prepararsi alla gara di domenica 27 al Granillo contro il Benevento.