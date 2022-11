Reggina-Benevento, tifoso speciale al Granillo: in tribuna c’era Bruno Amione

28 Novembre 2022 12:59

Un tifoso speciale ha assistito ieri a Reggina-Benevento. Nella tribuna coperta del Granillo, infatti, è spuntato Bruno Amione. Il giovane difensore argentino è al momento in vacanza, così come tutti i calciatori di Serie A non impegnati al Mondiale, per via della sosta per la competizione in Qatar. Momento non semplice, per il giocatore, che con la sua Sampdoria (è in prestito dal Verona) annaspa in zona retrocessione. L’ex amaranto sta trovando qualche difficoltà anche all’interno di un contesto di squadra che vive l’incertezza societaria dopo i fatti che hanno coinvolto Ferrero.

L’anno scorso Bruno Amione è diventato idolo della tifoseria della Reggina. Arrivato in estate, nel girone d’andata con Aglietti non ha mai visto il campo, a detta dell’ex bomber perché “non era ancora pronto”. Nel ritorno, poi, è stato tra i protagonisti della rimonta con Stellone. Quest’ultimo gli ha dato fiducia, piazzandolo titolare al centro della difesa a tre. E lui è diventato il “bufalo”, trascinatore della difesa e spesso migliore in campo. Ieri il soggiorno in riva allo Stretto, in quella Reggio Calabria in cui l’anno scorso è stato molto bene e in cui ha lasciato degli amici. Amici, tra cui Giraudo, Rivas e Menez, che ha taggato in una Instagram Story direttamente dal Granillo.