Reggina-Benevento 2-2, le pagelle di StrettoWeb: brillano ancora Hernani e Canotto

27 Novembre 2022 14:57

Le pagelle di StrettoWeb al termine del pari con beffa al Granillo tra Reggina e Benevento. Spiccano ancora Hernani e Canotto, ma nel complesso non demerita nessuno, al netto delle ingenuità generali sui due gol subiti, non errori di posizione ma di concentrazione.

Ravaglia 6 – Forse nel primo gol poteva fare meglio, il pallone sembra andargli addosso troppo facilmente, anche se aveva tanta gente davanti.

Pierozzi 7 – Dal suo cross nasce il rigore. Come contro il Genoa. Chiamatelo pure il provocatore (dei rigori…). Basta? No, perché anche dietro è impeccabile: diagonali e anticipo, chiude tutto con tempi perfetti.

Camporese 6.5 – Errori singoli non ne commette nessuno, ma nei due gol presi l’impressione è che ci sia poca attenzione generale. Nel secondo, in troppi a discutere, e Acampora è da solo. E questo al di là delle scelte arbitrali.

Gagliolo 6.5 – Idem come sopra.

Di Chiara 6 – Senza infamia né lode. Buona spinta, attento dietro, si lascia andare a qualche involata e una di queste provoca un giallo ospite.

Fabbian 6.5 – Sempre in raddoppio, sempre al posto giusto. Intelligenza tattica da veterano, ma non è una sorpresa.

Majer 6.5 – Prezioso in impostazione e anche in copertura.

Hernani 7.5 – Glaciale dal dischetto, poi dispensa giocate da applausi, entra nell’azione del 2-0 e sfiora il gol due volte nel finale. Super!

Canotto 7.5 – Avvia e conclude il contropiede del 2-0 in maniera magistrale. E se a Venezia Canotto è importante, figuriamoci quando piove. Lui vola.

Ménez 7 – Il mezzo voto in più è per i diversi recuperi in “zona non sua”, preziosi quando la squadra è in ripiegamento. Davanti dispensa poi le solite giocate, tra cui un tacco illuminante a Cicerelli in avvio. La fascia di capitano lo ha definitivamente responsabilizzato.

Cicerelli 6 – Il meno appariscente dei tre. Conferma la sua “nomea” di giocatore decisivo più quando entra che quando parte dall’inizio.

dal 59′ Rivas 6.5 – Entra bene e sfiora il 3-2 di testa, sfortunato.

dal 70′ Giraudo 6 – Polemiche sul presunto fallo su di lui che porta poi al 2-2.

dal 70′ Cionek 6 – Era entrato bene anche questa volta, peccato per il risultato, ma non ha colpe se non l’ingenuità generale sul 2-2 già spiegata sopra.

dal 70′ Gori s.v. – Pochi palloni toccati, fa a sportellate.

dall’85’ Liotti s.v.

All. Inzaghi 6.5 – Approfitta degli spazi lasciati dagli ospiti per andare a nozze in contropiede e poi gestire senza affanni. Nei gol le ingenuità pesano e, al di là delle polemiche arbitrali, è su quello che il mister si deve arrabbiare. Nel primo gol la respinta è debole, nel secondo si pensa troppo a parlare con l’arbitro e poco a coprire Acampora. Da premiare la reazione dopo il 2-2, non scontata.