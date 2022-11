Reggina-Benevento, Cannavaro sugli episodi arbitrali: “alibi, l’errore lo accetto sempre”

27 Novembre 2022 15:27

“Fare un punto qui è tanta roba, ma ai ragazzi avevo detto che per uscire da qui con punti dovevamo fare una grande prestazione. Abbiamo regalato mezz’ora dove abbiamo regalato i due gol, poi però nella ripresa abbiamo fatto bene. Le polemiche arbitrali? Io lo trovo sempre un discorso difficile. Quanti ammoniti abbiamo avuto noi e quanti la Reggina? L’errore ci può stare e l’accetto sempre. Oggi c’erano due squadre forti, per me le situazioni, tra cui il rigore, sono tutti alibi. Se sei bravo vinci”. Parla così, al termine della sala stampa del Granillo, al termine di Reggina-Benevento, il tecnico dei sanniti Fabio Cannavaro.

“Questa è una Serie B dove tanti allenatori cercano di trovare spazio, c’è tanta concorrenza. Questa seconda A è diventata un’opportunità per tanti ex calciatori. Qualcuno è molto più noto, qualcun altro no. Mi fa piacere ritrovare qualcuno. Se ci stiamo risollevando e puntiamo ai playoff? Puntiamo a domenica. Ho avuto 12 infortunati, questa squadra non è abituata a stare nelle prime posizioni ma stiamo lavorando per risollevarci”.