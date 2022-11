Reggina, l’annuncio inaspettato: ecco la terza maglia. Ma c’è un’altra novità: sarà svelata stasera

4 Novembre 2022 13:36

Due novità, solo preannunciate e presto ufficiali, la Reggina le ha svelate tramite una brevissima Instagram Story

Una Instagram Story brevissima, di pochi secondi, che ai più non sarà sfuggita. Motivo? Ha preannunciato due novità. Così, sui social, la Reggina ha lanciato degli indizi circa due interessanti comunicazioni da riferire ai tifosi. La prima è che a brevissimo sarà annunciata la terza maglia stagionale, dopo le due – quella amaranto e quella bianca – già messe in mostra nel primo scorcio di questa stagione. Si tratta di una maglia ovviamente un po’ diversa, innovativa e curiosa, che – come di consueto per le terze maglie di ogni squadra – esce un po’ fuori anche dai canoni e colori tradizionali.

L’indizio, però, è al momento solo sull’annuncio. Per vedere la nuova divisa sarà necessario attendere ancora qualche ora. Nel corso della giornata, con altri aggiornamenti social, il club svelerà sempre più dettagli, fino all’ufficialità che verrà data questa sera, alle ore 20.30, attraverso il canale… Tik Tok. La Reggina, infatti, a breve sbarcherà anche sull’ultimo social network in voga tra i giovani. Non resta che attendere, ancora un po’ di pazienza.