Soddisfazione Reggina: 5 giovani convocati per le selezioni della nuova Italia Under 15

Dopo le tappe di Novarello, Coverciano e Roma, ultima fermata al Centro Tecnico Federale di Catanzaro dove mercoledì 23 novembre si svolgerà l’ultimo raduno di selezione per la nuova Nazionale Under 15 riservato ai giocatori nati nel 2008. Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato, come per le altre tappe, 44 giovani calciatori provenienti dalle società del sud e tutto si svolgerà nell’arco della stessa giornata (il raduno si scioglie alle 16.30) fatta di partitelle giocate in famiglia davanti al supervisore Antonio Rocca e ai 5 osservatori dell’Area Scouting della FIGC. Soddisfazione in casa Reggina, sono 5 i calciatori amaranto convocati: i difensori Adorno e Martorano, i centrocampisti Cotroneo e Amedeo e l’attaccante Di Prima. Tanti anche i giocatori del Catanzaro e ci sono anche giovani di Cosenza, Crotone e Messina. Di seguito la lista completa.

Portieri: Giuseppe Pio Giordano (Napoli), Rocco Dente (Bari), Marco Carmine Guacci (Salernitana), Mattia Ciaccia (Lecce);

Difensori: Francesco Tommasiello (Salernitana), Samuele Sabatiello (Bari), Antonio Trovato (Crotone), Antonio Aloisi (Avellino), Andrea Curatelo (Cosenza), Claudio Lieto (Napoli), Alessandro Miceli (Catanzaro), Andrea Adorno (Reggina), Davide Federico (Palermo), Mauro Soldani (Bari), Francesco Salvatore Misiano (Catanzaro), Giuseppe Martorano (Reggina), Andrea Pace (Palermo), Gioele Novembrino (Bari), Andrea Palmieri (Lecce), Cosimo Angrisano (Avellino);

Centrocampisti: Antonino Mazzè (Palermo), Antonio Cotroneo (Reggina), Giuseppe Sorce (Crotone), Cristian Aloisio (Catanzaro), Cristian Culurciello (Napoli), Marco Mele (Catanzaro), Walter Menduto (Salernitana), Daniele Amedeo (Reggina), Federico Sivilli (Bari), Gabriele Agrelli (Cosenza); Arnaldo Voghera (Turris), Marco Elia Paolino (Salernitana), Simone Raimondi (Catanzaro), Francesco Morabito (Salernitana), Iacopo Marrocco (Lecce), Elia Favicchio (Turris);

Attaccanti: Raffaele Parisi (Bari), Raffaele Saviano (Napoli), Giacomo Voglino (Francavilla), Mattia Colicchia (Palermo), Salvatore Pignarosa (Napoli), Andrea De Paolis (Lecce), Manuel Di Prima (Reggina), Manuel Alessi (Messina).

Staff: Supervisore Nazionale U15, Antonio Rocca; Allenatore, Massimiliano Favo; Tecnico Federale, Matteo Barella; Preparatore Dei Portieri, Pasquale Pastore; Preparatore Atletico, Vincenzo Piermatteo; Coordinatore Area Portieri, Gaetano Petrelli; Osservatori: Alessandro Musicco, Giampiero Di Pierro, John Carrozza, Francesco Talarico e Antonio Martella; Medici, Marco Scrivano e Giuseppe Bastoni; Fisioterapista: Marco Fiore; Segretario: Francesco Lupi.