Reddito di Cittadinanza, Occhiuto: “serve prudenza, in Calabria è difficile trovare lavoro in 6/8 mesi”

26 Novembre 2022 12:27

“Il reddito di cittadinanza così come costruito è stato un clamoroso errore del Movimento 5 Stelle. Io ho solo invitato alla prudenza, perché un errore può essere cancellato soltanto con una soluzione che funzioni”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista al “Quotidiano del Sud”.

“Sono favorevole a prevedere che dopo un solo rifiuto di un’opportunità lavorativa venga revocato il sussidio, ma credo che prima di cancellarlo del tutto sia necessario intervenire sulla riforma del mercato del lavoro. Senza una vera formazione e senza strumenti per incrociare la domanda e l’offerta in alcune Regioni come la mia sarà difficile creare nuova occupazione in 6/8 mesi”, sottolinea il presidente Occhiuto.