Il Messina Futsal batte a domicilio il Real Termini e sale sul podio della Serie B

21 Novembre 2022 11:57

Il Messina Futsal ha calato il tris di vittorie (quinto risultato utile di fila) nel campionato di Serie B di calcio a 5, imponendosi per 5-2 sul campo del Real Termini. Un successo che ha confermato le qualità e, soprattutto, il crescendo di consapevolezza della squadra allenata da Salvatore Battiato, brava nell’imporre il gioco in trasferta e capace di reagire nei momenti complicati dei match. Nella gara valida per l’8ª giornata, i giallorossi cominciano con il giusto piglio e, dopo essere passati in svantaggio per la rete di Fuschi, ribaltano la situazione grazie alla doppietta dell’onnipresente brasiliano Everton Guarnieri e al gol del 3-1 firmato dal bomber Benny Costanzo. Nella ripresa, sale in cattedra il marocchino-spagnolo Morad Malouk, andando, anche lui, due volte a bersaglio. Il guizzo ancora di Fuschi serve ai combattivi locali soltanto per ridurre il passivo. Nella porta dei peloritani passaggio di “testimone”, a partita in corso, tra Federico Venuto, espulso nel primo tempo, e Simone Fiumara. Da segnalare, inoltre, l’esordio del giovane Dario Vasi (classe 2004). In virtù di questa affermazione, il Messina Futsal è salito sul podio “virtuale” del torneo con 14 punti in 7 gare disputate, avendo già osservato il turno di riposo.

Risultati 8ª giornata serie B (girone H): Città di Palermo-Megara Augusta 5-1; Ecosistem Lamezia-Casali del Manco 3-2; Arcobaleno Ispica-Mascalucia C5 2-2; Drago Acireale-Mirto 3-2; Real Termini-Messina Futsal 2-5; Monreale-Villaurea 3-6.

Classifica: Città di Palermo 19; Ecosistem Lamezia 17; Messina Futsal 14; Megara Augusta 13; Città di Acri e Mirto 11; Drago Acireale, Mascalucia C5 e Monreale 10; Casali del Manco 9; Villaurea 8; Real Termini 3; Arcobaleno Ispica 1.

GIOVANILE – L’Under 19 è stata battuta (9-4), al “PalaMili”, dal Monreale. Tripletta di Vasi e centro di Raffaele Corrieri per la compagine guidata in panchina da Fabio Interdonato.