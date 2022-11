Razzo cinese in picchiata: la Spagna chiude lo spazio aereo, a rischio anche Calabria e Sicilia | LIVE

4 Novembre 2022 11:09

Allarme tra Spagna e Sud Italia per il razzo cinese di Long March 5B che precipita dallo Spazio fuori controllo. La situazione in diretta

Sta precipitando proprio in questi minuti uno stadio del razzo cinese Long March 5B, e sulla traiettoria della sua ultima orbita c’è anche il Sud Italia. A rischio pure la Spagna, che ha chiuso lo spazio aereo in un’area moltoampia. Un portavoce dell’Agenzia di Protezione Civile della Catalogna ha confermato: “A causa del rischio associato al passaggio dell’oggetto spaziale CZ-5B attraverso lo spazio aereo spagnolo, i voli sono stati completamente bloccati dalle 09:38 alle 10:18 in Catalogna e in altre comunità“. “Gli aeroporti e altre organizzazioni sono già stati informati“. I voli in entrata e in uscita da Barcellona, ​​Tarragona, Ibiza e Reus sono stati sospesi, così come scali in altre regioni, tra cui La Rioja e Castilla e Leon.

E’ la quarta volta negli ultimi due anni che la Terra rimane con il fiato sospeso per le follie spaziali cinesi.