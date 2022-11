Razzo cinese Long March 5B in picchiata sulla Terra fuori controllo: il Sud Italia tra le traiettorie a rischio

2 Novembre 2022 15:58

Ancora un rientro incontrollato per un razzo cinese: il Long March 5B si shcianterà sulla terra tra pochi giorni, tra le traiettorie a rischio anche il Sud Italia

Un nuovo razzo cinese è fuori controllo intorno alla Terra e precipiterà nei prossimi giorni. I centri operativi EU Space Surveillance and Tracking (EU SST) stanno monitorando lo stadio centrale del razzo Long March 5B per il rientro nell’atmosfera terrestre dell’oggetto spaziale indicato con la sigla CZ-5B (2022-143B). Il razzo è sotto osservazione da parte della rete di sensori SST dell’UE e i radar considerano il 4-5 novembre come possibili date di rientro nell’atmosfera.

I sensori dell’EU SST hanno confermato che l’oggetto sta rientrando in atmosfera e per l’inclinazione che possiede, potrebbe rientrare nella banda di latitudine ±41,47 gradi. La maggior parte della superficie terrestre è composta da oceani o aree disabitate, quindi è poco probabile che possa cadere sul suolo in aree popolate ma queste previsioni sono accompagnate da incertezze poiché l’oggetto è fuori controllo e una stima migliore sarà possibile solo poche ore prima del rientro effettivo. L’immagine a corredo dell’articolo mostra la traiettoria per la finestra di rientro: l’attuale finestra del 4 novembre, 22:30:48 UTC ±942 minuti, continuerà a restringersi e a escludere alcuni passaggi a terra. Al momento, quindi, anche il Sud Italia è tra le Regioni a rischio impatto per l’ennesimo rientro incontrollato di un prodotto lanciato nello Spazio dai cinesi.