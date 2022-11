Razzo cinese fuori controllo, Protezione Civile: “sorvolerà anche la Calabria”

Un enorme razzo cinese rientrerà oggi sulla Terra: il pezzo di spazzatura spaziale è lo stadio centrale da oltre 20 tonnellate di un vettore Long March 5B, che ha raggiunto l’orbita terrestre lunedì 31 ottobre dopo aver lanciato il 3° e ultimo modulo della stazione spaziale cinese Tiangong.

Da allora la resistenza atmosferica ha trascinato l’oggetto sempre più in basso. Le ultime osservazioni e modelli suggeriscono che il Long March 5B cadrà sulla Terra oggi, ma il margine di errore sulla previsione rimane ampio al momento.

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, il primo incontro del tavolo tecnico che seguirà le operazioni di rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del razzo cinese PRC-CZ5B.

Alla riunione, hanno preso parte, oltre all’Asi, (Agenzia Spaziale Italiana) un membro dell’ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, rappresentanti del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, della Difesa – Covi e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la Commissione di Protezione civile della Conferenza delle Regioni.

Successivamente, nonostante la bassa possibilità che uno o più frammenti del lanciatore possano colpire il nostro Paese, il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, ha informato sull’evoluzione dello scenario atteso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale, nonché le Regioni interessate.

Sulla base degli ultimi dati forniti dall’Agenzia Spaziale Italiana, “al momento la previsione di rientro in atmosfera è fissata in una finestra di incertezza compresa tra le ore 8 e le ore 10 (ora italiana) di oggi, 4 novembre,” precisa una nota della Protezione Civile. “In questo periodo sono previsti 4 sorvoli del territorio italiano generati da due orbite, che andranno ad interessare le regioni Sardegna, Lazio, Molise, Puglia, Calabria. Non è quindi ancora completamente possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio“.

The Aerospace Corporation prevede un rientro atmosferico alle 12:20 ora italiana, con un margine di più o meno 3 ore. La finestra mette Sardegna, Sud Italia, parte del Nord America, quasi tutta l’America Centrale, gran parte dell’Africa e una fetta dell’Australia sudorientale, nella potenziale linea di tiro.

04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

