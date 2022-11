Ragazza scomparsa sulla nave Gnv: ricerche in corso, sorvolo e monitoraggio radio

12 Novembre 2022 22:25

La ragazza viaggiava sulla nave Gnv in servizio da Genova a Palermo insieme al fratello che ha lanciato l’allarme

Sono ancora in corso le ricerche della giovane scomparsa sulla nave Gnv in servizio da Genova a Palermo. Un monitoraggio via radio con le imbarcazioni che stanno navigando nella rotta del traghetto, è in corso da parte della Capitaneria di porto di Livorno. Sembrerebbe che la giovane, che stava tornando dai nonni per trascorrere una vacanza con il fratello di 15 anni che ha poi dato l’allarme, sarebbe sparita mentre la nave era in transito nei pressi Livorno.

Per le ricerche, un velivolo del nucleo di Pescara della guardia costiera ha sorvolato per intero la tratta fatta dal traghetto dalla Liguria alla Sicilia. Ancora senza esito, però, tutte le attività messe in atto dai soccorritori.