Quote promozione in Serie A, la Reggina avanza dopo la vittoria sul Genoa

8 Novembre 2022 11:35

Serie B: per la promozione comandano Genoa e Frosinone, in quota sale la Reggina di Inzaghi

Quei “bookmakers che in estate ci davano retrocessi”, ora mettono la Reggina tra le prime. E’ normale, dopo un avvincente cammino iniziale e dopo la splendida vittoria di ieri sul Genoa. Anche se i ragazzi di Blessin, nonostante la sconfitta, mantengono la vetta delle favorite secondo gli esperti di Snai, che la danno vincente del campionato a 2.75, in vantaggio sul Frosinone, capolista e reduce da cinque vittorie consecutive, offerto a 4,50. Al terzo posto avanza appunto la squadra di Inzaghi, offerta a 9, in vantaggio su un terzetto formato da Parma, Cagliari e Bari, tutte a 10 volte la posta.

Leggermente più attardata la Ternana di Cristiano Lucarelli, protagonista di un ottimo avvio di stagione, riporta Agipronews, in quota 12, seguita da Brescia e Ascoli a 15. Molto più lontane invece la Spal di De Rossi, ancora imbattuta dall’arrivo del tecnico romano, e il Benevento di Fabio Cannavaro, sempre più in crisi di risultati, proposte entrambe a 50.