La parabola del Qatar: 12 anni di attesa, 6 mesi di ritiro, eliminato in 5 giorni | CLASSIFICHE

25 Novembre 2022 22:14

Il Qatar è la prima squadra eliminata dai Mondiali 2022. Una notizia tutt’altro che sorprendente vista la qualità della rosa, la scarsa tradizione calcistica e la forza delle avversarie nel girone. Eppure, nell’eliminazione della squadra di casa c’è un po’ di malinconia. La sconfitta all’esordio per 0-2 contro l’Ecuador era entrata di diritto nella storia della Coppa del Mondo.

L’eliminazione si guadagna un posto di tutto rispetto fra gli amanti delle statistiche. Il Qatar ha atteso il Mondiale per 12 anni, è in ritiro da 6 mesi per preparare il torneo, è stato eliminato nel giro di 5 giorni. Con la sconfitta di oggi (1-3 contro il Senegal), Afif e compagni sono i primi ad abbandonare il torneo. Per il passaggio del turno è ancora tutto aperto: davanti al Senegal (3 punti), ci sono Olanda ed Ecuador che hanno pareggiato per 1-1. Gli ‘Oranje’ avranno vita facile contro il Qatar, fra Ecuador e Senegal sarà battaglia con i sudamericani forti di due risultati su tre.

Tutto aperto anche nell’altro girone. Tra football e soccer finisce in parità. L’Inghilterra conferma la sua tradizione sfortunata contro gli USA e non va oltre lo 0-0 in una gara in cui i giocatori a stelle e strisce avrebbero meritato qualcosa di più di un singolo punto: il palo (di Pulisic), un po’ di imprecisione e qualche parata di Pickford hanno negato il successo agli statunitensi. La vittoria in pieno recupero dell’Iran, per 0-2 sul Galles ha preparato il terreno per una terza giornata di fuoco. L’Inghilterra giocherà contro il Galles che, seppur ultimo, è ancora in gioco. Gli USA affronteranno l’Iran che, oltre ad avere due risultati su 3, ha motivazioni extra-sportive da vendere.

Classifica Girone A

Olanda 4 Ecuador 4 Senegal 3 Qatar 0

Classifica Girone B