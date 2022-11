Protocollo di intesa fra l’IC “Galilei – Pascoli” ed il Comune di Bova

22 Novembre 2022 20:21

E’ stato siglato oggi il protocollo di intesa fra l’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” ed il Comune di Bova. Presenti il Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri ed il vicesindaco Dott. Gianfranco Marino, con il protocollo sono stati siglati una serie di interventi ed iniziative volte a far conoscere agli alunni usi e costumi dell’area grecanica ed in particolare del borgo di Bova.

Il piccolo Comune reggino, infatti, è culla di una cultura e di una lingua che non può e non deve morire e che deve essere valorizzata secondo la l. 482/1999. In programma iniziative formative per i docenti, convegni, seminari, lezioni per gli alunni e visita al Museo Civico di Paleontologia di Bova.