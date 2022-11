Protesta “Reggio è morta”, Comitato “Sbarre per Sempre” c’è: “stanchi di chi ci amministra e di chi si lamenta”

30 Novembre 2022 11:40

“Come Comitato “Sbarre per Sempre” comunichiamo che aderiremo al corteo di protesta popolare “NON NE POSSIAMO PIÙ, REGGIO È MORTA”, che si terrà sabato 3 dicembre alle ore 17, con partenza alle ore 17 da Piazza De Nava. Lo rendiamo noto e pubblico anticipatamente perché riteniamo fondamentale la partecipazione diffusa da parte della società civile, di associazioni, di intere categorie. Siamo stanchi di questa Amministrazione comunale ed allo stesso modo siamo stanchi della gente che si lamenta e basta. È tempo di far sentire forte la voce del popolo”. Comincia così la nota del Comitato “Sbarre per Sempre”, che comunica la sua partecipazione alla manifestazione di sabato 3 dicembre. L’evento si sarebbe dovuto tenere sabato scorso ma è stato rinviato causa maltempo.

“Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente per dare un segno tangibile del dissenso che la gente comune prova verso chi oggi e da oltre 8 anni amministra (male, malissimo!) Reggio Calabria. Non si può più restare a guardare. No alle proteste a chiacchiere, scendiamo in piazza! #salviAMOreggio”, conclude il Comitato.