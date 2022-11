Protesta Iran, la nipote di Khamenei: “mio zio è come Hitler” | VIDEO

27 Novembre 2022 17:58

Farideh Muradkhani, nipote dell’ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale iraniana, figlia della sorella e di Ali Moradkhani, e nota attivista per i diritti umani, ha invitato i governi mondiali a “recidere i loro legami con Teheran”. Nel filmato che Farideh Moradkhani ha pubblicato, ha paragonato suo zio a Hitler e Mussolini.

La giovane nei giorni scorsi è stata arrestata a Teheran per aver partecipato alle proteste scatenate dalla morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata per come portava il velo islamico.