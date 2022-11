Reggio Calabria, al Mediaworld una proposta (di matrimonio) “fatta apposta per lei”: Mary dice sì! | VIDEO

30 Novembre 2022 16:37

“Fatto apposta per me“, lo slogan delle pubblicità Mediaworld avrà fatto venire in mente un’idea particolare a Paolo, ragazzo di Reggio Calabria protagonista di un video diventato virale sui social e condiviso dalla stessa catena di negozi. Con un piccolo cambiamento: “fatta apposta per lei“, per la sua Mary. Niente Black Friday, offerte pazze o sconti imperdibili, ma una proposta… di matrimonio!

L’amore che si consacra nel reparto tv, la ragazza ‘distratta’ dalle immagini che passano sugli imponenti schermi di ultima generazione… chissà quante volte avrà visto la stessa scena nei film, ma questa volta è lei la protagonista. Mary si volta, dietro di lei il fidanzato in ginocchio con l’anello e alle spalle una schiera di persone con una lettera diversa sulle rispettive magliette, si forma la scritta “mi vuoi sposare?“. La risposta è un “sì!” accompagnato da un bacio e dalle emozioni ormai impossibili da contenere.