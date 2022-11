Messina, Pronto soccorso AOU “G. Martino”: sopralluogo della struttura tecnica regionale

11 Novembre 2022 11:36

Svolto, nella giornata di ieri, giovedì 10 novembre, il sopralluogo tecnico al quale hanno partecipato il nuovo soggetto attuatore Dott. Salvatore Lizzio, Salvatore Cuzzocrea (Magnifico Rettore dell’Università di Messina) e i Vertici dell’AOU G. Martino

Si è svolto ieri, all’interno dell’area di cantiere affidata alla struttura commissariale regionale per il potenziamento delle opere e del piano della rete ospedaliera, un sopralluogo tecnico a cui hanno partecipato il nuovo soggetto attuatore Dott. Salvatore Lizzio, Salvatore Cuzzocrea (Magnifico Rettore dell’Università di Messina) e i Vertici dell’AOU G. Martino.

I tecnici della struttura commissariale hanno visionato nel complesso l’area di cantiere interessata dagli interventi. In stato avanzato il reparto con i 16 posti letto di terapia intensiva, mentre per quanto attiene il pronto soccorso la squadra del Dott. Lizzio è già a lavoro per verificare tutta la documentazione amministrativa presente relativa agli atti e a quei passaggi propedeudici necessari per la realizzazione delle opere mancanti e il completamento dei lavori. Un’attività indispensabile per poter definire il nuovo cronoprogramma. Solo dopo questo step sarà possibile fornire una tempistica più certa. Tempi che, una volta accertati, saranno comunicati ufficialmente.

“L’impegno è massimo da parte di tutti – sottolinea il Commissario Straordinario dell’AOU Giampiero Bonaccorsi – e vi è piena sinergia con la struttura tecnica regionale per superare le criticità e procedere in modo spedito per riconsegnare presto ai cittadini e al personale che opera ogni all’interno dell’azienda un pronto soccorso moderno e funzionale”.

Il Rettore, Salvatore Cuzzocrea: “auspico che la riunione serva ad appianare le difficoltà fin qui incontrate, in modo serio, competente ed efficace, sebbene tali difficoltà comporteranno un ulteriore sacrificio da parte del personale sanitario e dei cittadini che, ancora per parecchi mesi, come più volte evidenziato, dovranno attendere il completamento del Pronto Soccorso Generale”.