Reggio Calabria, l’incontro “Prometeo incatenato di Eschilo. Il Titano punito per il dono all’uomo della speranza e del futuro”

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, giovedì 17 novembre, presso la sala conferenze del MArRC, nel segno del cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace, hanno organizzato la conferenza “Prometeo incatenato di Eschilo. Il Titano punito per il dono all’uomo della speranza e del futuro”.

Ha coordinato l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Attraverso il contributo di numerose slides ha relazionato Paola Radici Colace, Prof. ordinario di Filologia classica dell’università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del Cis. Quello di Prometeo è il mito più emblematico e rappresentativo della cultura occidentale. Nella tragedia di Eschilo “Prometeo incatenato” per avere rubato agli dei il fuoco e l’arte e la scienza per gli uomini, fu condannato all’eterno supplizio, incatenato tra le rocce del Caucaso, orribilmente torturato e sfigurato dall’aquila di Zeus. La relatrice, Paola Radici Colace, nella sua lunga e articolata relazione ha evidenziato come ragione, sentimento, ingenuità, e preveggenza sono impersonate nella tragedia di Eschilo.

Prometeo incarna l’ottimismo dell’homo faber che, investito dalla straordinaria potenza delle sue creazioni, dimentica i limiti che l’essere umano deve avere e oltre i quali non è bene che si arrischi ad andare perché non è in grado di gestire le conseguenze della sua pericolosità di essere ingegnoso ma al contempo irresponsabile, superbo e sciocco. Simbolo di ribellione e di sfida alle autorità o alle imposizioni, Prometeo rappresenta la caratteristica fondamentale dell’uomo di proiettarsi in avanti e indagare il futuro. Il mito di Prometeo si intreccia nell’epoca moderna con i pericoli della rivoluzione tecnologica e delle scoperte scientifiche che ci fanno domandare se non sia il caso di porre uno stop e fermarsi prima che sia troppo tardi.

Umberto Galimberti scrive: “i greci, che avevano il senso del limite, avevano incatenato Prometeo, noi lo abbiamo scatenato“. La tecnica si è oggi proiettata al di là di ogni misura, assoggettare la forza creatrice della tecnologia e decidere se incatenare di nuovo Prometeo sulla pietra della montagna, che, indifferente, non si stancherà mai di sostenerlo.