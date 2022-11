Presepe Vivente di Trappitello: date e orari della XVIII edizione | PROGRAMMA

23 Novembre 2022 18:47

Il Natale si avvicina e torna l’appuntamento con la tradizione del Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – S. Venera di Trappitello, Chianchitta – Taormina (ME). Giunto alla sua Diciottesima Edizione, il Presepe Vivente di Trappitello è cresciuto negli anni e si è dimostrato capace di grandi numeri, arrivando a raggiungere le trentamila presenze nell’ultima edizione.

A dar ancora più risalto e valore a questo traguardo, i lusinghieri commenti dei tantissimi visitatori e gruppi organizzati. Tale successo è il frutto degli sforzi, dell’impegno e dell’esperienza di tanti volontari (oltre 200, tra figuranti e addetti alle attività organizzative e agli eventi collaterali) che, gratuitamente e con entusiasmo, mettono a disposizione le loro capacità e i loro talenti, rendendo unico il Presepe Vivente di Trappitello, oggi tra i più famosi, apprezzati e belli di Sicilia e non solo, un vero e proprio “miracolo” che riesce a coinvolgere un’intera comunità.

L’attenzione per i dettagli, la cura dei particolari, la “reale messa in scena” degli antichi mestieri e la preparazione delle pietanze della tradizione fanno del Presepe Vivente di Trappitello un luogo della memoria storica, un importante evento culturale che ci permette di rivivere la bellezza del passato che emoziona nel presente. Realizzato nell’immenso giardino dell’antica Chiesetta di S. Venera, 150 figuranti animano il ricreato villaggio di Betlemme, riproponendo i lavori di un tempo e impersonando i ricchi potenti di allora.

Imponenti e particolarmente apprezzate le strutture dell’antico frantoio, del palmento e del mulino a vento, realizzate in pietra e legno e perfettamente funzionanti. Ovviamente non mancheranno, come ogni anno, alcune novità che certamente incuriosiranno i visitatori.

Elemento caratterizzante del Presepe Vivente di Trappitello è la grande presenza di animali – parte integrante della vita agro-pastorale di ieri e di oggi – che i bambini e i ragazzi dei giorni nostri hanno sempre meno possibilità di vedere. Il cammello e il lama, poi, rappresentano una vera e propria rarità dalle nostre parti. Questa caratteristica, fusa con l’insieme delle attività produttive dal vivo, rende il Presepe di Trappitello attrattivo come nessun altro.

Un’atmosfera di raccoglimento avvolge la Capanna della Natività, dove Gesù Bambino, cullato dalle braccia di Maria sotto lo sguardo attento di Giuseppe, ci farà rivivere lo straordinario mistero del Natale e riscoprire la gioia semplice e pura di questo tempo. All’uscita del Presepe Vivente la possibilità di visitare l’antica Chiesa di S. Venera, ammirare una ricca Mostra di Bambinelli e gustare i prodotti tipici della tradizione.

La Manifestazione si svolgerà nei seguenti giorni:

26 Dicembre 2022 dalle ore 17.00 alle 20.30

27 Dicembre 2022 dalle ore 18.00 alle 20.30

29 Dicembre 2022 dalle ore 18.00 alle 20.30

30 Dicembre 2022 dalle ore 18.00 alle 20.30

1 Gennaio 2023 dalle ore 18.00 alle 20.30

2 Gennaio 2023 dalle ore 17.30 alle 20.30

3 Gennaio 2023 dalle ore 17.30 alle 20.30

6 Gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle 20.30

7 Gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle 20.30

8 Gennaio 2023 dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00

Il Presepe Vivente, che si svolgerà anche in caso di pioggia, si trova a Trappitello – Taormina (ME), uscita autostradale A18 Giardini Naxos (100 m dal casello) – Direzione S.S. 185.

L’ingresso è gratuito.