Previsioni Meteo: lunedì migliora ma durerà poco, da martedì nuova forte ondata di maltempo

Il maltempo ha colpito Calabria e Sicilia nel weekend come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi: l’area dello Stretto è stata parzialmente riparata dai fenomeni più estremi grazie all’Aspromonte, come ogni qual volta il maltempo è provocato da tempeste che attivano correnti di scirocco e levante. I fenomeni più estremi hanno colpito le zone joniche di Calabria e Sicilia, dove soprattutto domenica mattina si sono verificate furiose mareggiate e il vento forte ha provocato gravi danni sia nella locride che nel messinese tirrenico, oltre che a Catania e Siracusa dove le criticità sono state molto serie al punto che domani le scuole rimarranno chiuse per la conta dei danni in tutta la provincia di Siracusa.

Nello Stretto di Messina è stata una domenica tipicamente invernale: la temperatura massima non è riuscita ad arrivare neanche a +15°C, come se fossimo già a gennaio, e il sole sullo Stretto non si vede dal tramonto di venerdì. La situazione cambierà nuovamente domani: adesso infatti il ciclone si sta allontanando verso la Libia e già in serata avremo schiarite sempre più diffuse. Lunedì 28 Novembre sarà una bella giornata di sole, anche se resterà freddo più o meno come oggi. Il bel tempo, però, durerà poco: soltanto un giorno. Già dopodomani, Martedì 29, inizierà un nuovo peggioramento provocato da una nuova tempesta che risalirà il Sud Italia dalla Sicilia verso la Puglia. Nella prima fase del peggioramento, Martedì appunto, forti temporali risaliranno il Canale di Sicilia e lo Jonio colpendo duramente ancora una volta le zone orientali di Sicilia e Calabria con violenti nubifragi e forti temporali. Poi, Mercoledì 30 Novembre, il maltempo si sposterà sul versante tirrenico, colpendo nuovamente in modo intenso il versante settentrionale della Sicilia e occidentale della Calabria. E così arriveremo a inizio dicembre con condizioni meteorologiche tipiche del periodo: freddo e maltempo. Com’è normale che sia.

