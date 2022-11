Previsioni Meteo: l’ondata di maltempo è finita, adesso torna l’Anticiclone

7 Novembre 2022 15:28

Le Previsioni Meteo per l’area dello Stretto di Messina: in Calabria e Sicilia è tornato a splendere il sole un po’ ovunque dopo il maltempo del weekend. Temperature nuovamente in aumento

E’ archiviata l’ondata di maltempo che ha condizionato il primo weekend del mese di Novembre in Calabria e Sicilia, provocando piogge a tratti intense nelle zone tirreniche. Non solo è tornato a splendere il sole, ma anche la temperatura è nuovamente in aumento su valori decisamente miti: a Reggio Calabria sfiora già adesso i +22°C, a Messina ha superato i +21°C. Questo clima mite e gradevole accompagnerà Calabria e Sicilia per quasi tutta la settimana, almeno fino a Venerdì 11 Novembre. Poi la situazione potrebbe cambiare, ancora una volta in concomitanza del weekend a causa di una goccia fredda proveniente dai Balcani. Non è però ancora chiaro se questa nuova perturbazione colpirà il Sud o il Nord dell’Italia, e vista la natura della configurazione barica, sarà un nodo che si potrà sciogliere definitivamente soltanto a poche ore dall’evento.

Godiamoci, quindi, un’altra settimana di bel tempo in pieno autunno: è l’Estate di San Martino che ci concederà un’altra fase della stagione particolarmente stabile e mite, in attesa delle avversità stagionali di cui nello scorso fine settimana abbiamo assaporato soltanto un piccolo antipasto.