Reggio Calabria, il 24 novembre la presentazione del libro “Preghiamo e camminiamo insieme” di monsignor Giacomo d’Anna

“Preghiamo e camminiamo insieme” è l’ultima fatica letteraria di Monsignor Giacomo D’Anna, con una importante dedica, alla Signora Santina, sua cara madre che “ha sempre seguito il cammino pastorale cantando e camminando insieme a tutta la comunità parrocchiale”. Comunità parrocchiale di San Paolo alla Rotonda che Don Giacomo ha presieduto per 27 anni dal 28 giugno 1995 al 03 settembre 2022 data di inizio del Ministero Pastorale presso la Comunità di Santa Maria Odigitria.

Sacerdote e giornalista (cura per Avvenire di Calabria la rubrica “Il Vangelo della Domenica”), fra gli altri incarichi, docente di Ecclesiologia e Teologia del Laicato presso lo Studio Teologico “Pio XI” e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. V. Zoccali” di Reggio Calabria, Don Giacomo D’Anna annovera molte pubblicazioni tra cui le più importanti: “Carissimi nel Signore”, “Come Paolo”, “Una voce da dentro”, “Mater et Magistra nostra” e “Insieme nel tempo per essere Chiesa”.

Quest’ultima opera “Preghiamo e camminiamo insieme” sarà presentata presso la nuova Comunità Parrocchiale, la Chiesa di Santa Maria Odigitria, la Presentazione sarà curata dalla Commissione Socio-Politico-Culturale ed a questo importante appuntamento interverranno Monsignor Pasqualino Catanese Vicario Generale dell’Arcidiocesi Reggio-Bova già Parroco delle stessa chiesa, Don Simone Gatto nuovo Parroco di San Paolo alla rotonda, Fortunato Mangiola Scrittore e naturalmente Monsignor Giacomo D’Anna autore del libro. A moderare l’incontro è il responsabile della Commissione Socio-Politico-Culturale Antonio Zavettieri.

Dal sottotitolo del volume “L’Anno Liturgico Pastorale: un percorso di fede comunitario” prende spunto l’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone per la presentazione dove traccia una sintesi dell’intero volume: “la ricchezza del percorso ecclesiale si schiude sfogliando il libro di Monsignor D’Anna. L’autore, con un taglio pastorale passa in rassegna tutto l’anno liturgico, scansionando mensilmente il suo racconto con estrema praticità. Di ognuno dei tempi considera la storia, la celebrazione della teologia in base alla preghiera della Chiesa, la pietà popolare e le devozioni. Da qui si deducono le linee pastorali operative e le indicazioni per la vita spirituale, che, per ben 27 anni, hanno caratterizzato la vita comunitaria della parrocchia di san Paolo alla Rotonda, concretizzando così il cammino sinodale”.

Comunque il senso della pubblicazione è ulteriormente reso evidente nell’augurio finale di Don Giacomo: “…perché nella gioia del canto e nell’esultanza di un cammino condiviso, riscopriamo la bellezza di appartenere a Cristo e alla Chiesa”.