Catanzaro, il 15 novembre la presentazione del libro di Carlo Guccione “Amara verità”

9 Novembre 2022 10:28

Martedì 15 novembre, presso la Cittadella regionale di Catanzaro, la presentazione del libro di Carlo Guccione “Amara verità”

“Amara verità“, il libro denuncia sulla condizione della sanità calabrese, scritto da Carlo Guccione ed edito da Pellegrini, sarà presentato martedì 15 novembre alle ore 17:30 alla sala oro della Cittadella regionale. Interverranno, oltre all’autore, il presidente Roberto Occhiuto, commissario straordinario della sanità, Antonietta Cozza, giornalista e Mario Campanella che rivolgerà le domande ai due protagonisti.

Amara verità racconta il percorso tortuoso della sanità calabrese dal 2009 ad oggi, con riferimenti ai debiti maturati, ai trasferimenti di medici ed operatori sanitari. Nel corso della prima presentazione a Cosenza, Carlo Guccione aveva anche parlato di fatti gravi accaduti in alcune aziende sanitarie , come il pagamento di stesse fatture e tirato in ballo entrambi gli schieramenti politici per le responsabilità del passato.